18 ноября 2025, 17:03

Власти Харьковщины активно сотрудничают с ЮНИСЕФ по защите детей в регионе

18 ноября 2025, 17:03
фото: Харьковская ОВА
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов встретился с представителями ЮНИСЕФ для обсуждения сотрудничества в сфере защиты детей

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Вызовы полномасштабного вторжения России особенно негативно влияют на морально-психологическое и физическое состояние здоровья детей. Поэтому одним из основных направлений работы Харьковской ОВ является поддержка существующей и разработка дальнейшей системы социальной помощи для защиты интересов ребенка. Спасибо ЮНИСЕФ за надежное партнерство. Продолжаем работать вместе ради поддержки детей региона", – отметил Синегубов.

В ходе встречи стороны обсудили гуманитарную ситуацию и плановые проекты по защите детей в регионе. Основное внимание было уделено усилению системы семейных форм воспитания и альтернативам институционального ухода.

Кроме того, в рамках встречи обсудили прогресс в сфере образования и здравоохранения, в частности, строительство подземных школ и учреждений здравоохранения.

Отдельно состоялась презентация чат-бота "Турботик", разработанный специалистами ХОВА совместно с ЮНИСЕФ для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Бот обеспечивает возможность круглосуточно сообщить об опасности или кризисной ситуации.

Также в Харьковской ОВА рассказали о региональной системе поддержки семей и развитии альтернативных форм воспитания.

Как сообщалось, власти Харьковщины расширяют сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите детей. Одним из основных направлений работы Харьковской ОВО является разработка и внедрение качественной системы социальной поддержки для обеспечения защиты интересов ребенка.

