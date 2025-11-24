Атака БпЛА на Харьков: четверо погибших и по меньшей мере 13 раненых

Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным чрезвычайников, загорелись три жилых дома и объект инфраструктуры. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно известно о четырех погибших: 61-летней и 41-летней женщинах, 55-летнем мужчине, а также 69-летней женщине, информация о смерти которой поступила позже.

По меньшей мере, 13 человек пострадали, среди них – двое детей. В частности, 12-летний мальчик получил ранения обломками стекла. 11-летняя девочка находится в состоянии сильного стресса и нуждается в помощи психологов.

Спасательные работы продолжаются, специалисты продолжают обследовать поврежденные здания и оказывать помощь пострадавшим.

