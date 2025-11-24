12:45  24 листопада
24 листопада 2025, 07:01

Атака БпЛА на Харків: четверо загиблих і щонайменше 13 поранених

24 листопада 2025, 07:01
Фото: ДСНС Харківщини
У ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів ударними безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними надзвичайників, загорілися три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. Пожежні підрозділи оперативно прибули на місце і локалізували займання.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, попередньо відомо про чотирьох загиблих: 61-річну та 41-річну жінок, 55-річного чоловіка, а також 69-річну жінку, інформація про смерть якої надійшла пізніше.

Щонайменше 13 людей постраждали, серед них – двоє дітей. Зокрема, 12-річний хлопчик зазнав поранень уламками скла. 11-річна дівчинка перебуває у стані сильного стресу та потребує допомоги психологів.

Рятувальні роботи тривають, фахівці продовжують обстежувати пошкоджені будівлі та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у Запоріжжі безпілотник влучив у супермаркет. Окупанти скерували дрон у житловому багатоповерхівку. Удар припав на вхід до магазину, який розташований на першому поверсі будівлі. Внаслідок інциденту п'ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

