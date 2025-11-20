5 років за самовільне залишення служби: вирок жінці на Харківщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харківській області жінку засудили до 5 років за самовільне залишення служби під час воєнного стану

Про це повідомляє видання "Думка" із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинувачена неодноразово порушувала військові статути: двічі не з'являлася на службу після відпустки та звільнення, а також двічі самовільно залишала місце служби.

Жінка визнала свою провину та пояснила відсутність особистими обставинами – необхідністю догляду за літніми дідусем і бабусею.

Водночас вона не подавала офіційних документів на відпустку чи звільнення за сімейними обставинами і заявила про небажання проходити службу надалі.

Суд кваліфікував її дії як самовільне залишення місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 9,3 тисячі військовослужбовців.

