Иллюстративное фото

В Харьковской области осудили женщину, которая передавала информацию врагу. Известно, что она передавала данные о локациях украинских военных

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

59-летнюю женщину признали виновной в распространении информации о перемещении и расположении ВСУ. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

Как выяснило следствие, в течение марта-мая 2023 житель Волчанска собирала данные о местах дислокаций украинских военных. Затем эту информацию она передавала живущему в РФ сыну. Эти данные враг мог использовать для ударов по позициям украинских защитников, которые держат оборону в приграничной Волчанской общине.

Известно, что она была задержана в мае 2023 года. Вину она не признавала.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.