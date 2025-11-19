В Николаеве судили мужчину, мечтавшего об оккупации города
Заводской районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ. Мужчина называл Николаев и Одессу "русскими городами"
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В июле-ноябре прошлого года мужчина неоднократно комментировал публикации в Telegram-канале, выражая поддержку российской агрессии. Он писал о том, что Николаев и Одесса — это "русские города". Также мужчина заявлял, что якобы жители южных регионов не хотят быть в составе Украины и скоро их "уволят".
На суде мужчина подтвердил, что действительно пользовался определенным никнеймом и оставлял комментарии. Однако, по его словам, он якобы не помнит содержание комментариев, потому что был пьяным. По его словам, с начала войны он якобы помогал военным.
При этом говорится, что в 2022 году он уже выражал поддержку вооруженной агрессии РФ в переписке со знакомым. После этого он скрывался от правосудия. Теперь он совершил преступление снова.
За повторно совершенное преступление ему было назначено пять лет реального лишения свободы.
Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.