В Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку

Иллюстративное фото

В Черкасской области было рассмотрено дело майора ТЦК. Известно, что он пытался продать аспиранту духовной академии отсрочку, на которую тот имел право по закону

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2024 году аспирант духовной академии обратился в военный комиссариат, чтобы внести уточнения в свои учетные данные и заявить об отсрочке на основании своего обучения. При этом его справку "забраковали" из-за отсутствия гербовой печати. Никто не принял объяснения, что гербовая печать не предусмотрена, если учитывать специфику духовного учебного заведения.

В то же время аспиранту предложили устроить "формальности" за денежное вознаграждение. Майор и главная специалист подробно анализировали персональные данные аспиранта: семейное положение, место работы, наличие транспортного средства, финансовую состоятельность. Они также обсуждали формат прохождения ВЛК без фактического присутствия призывника. Свои "услуги" они оценили в 3 тысячи долларов.

Предметом воздействия была вся цепь мобилизационного взаимодействия: постановка на учет, допуск к ВЛК, согласование отсрочки. Сам аспирант обратился к стражам порядка.

В результате майор признал вину. Он добровольно заключил соглашение с прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 51 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.