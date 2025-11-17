Фото: ОВА

Ночью 17 ноября в больнице скончалась 28-летняя женщина, пострадавшая во время российского обстрела в Запорожье 18 августа

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Почти три месяца врачи боролись за ее жизнь", – отметил чиновник.

Таким образом в результате российской атаки 18 августа погибли четыре человека.

Федоров добавил, что в больницах остаются 16 пострадавших. Четверо – в тяжелом состоянии.

Напомним, 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. В результате удара горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.