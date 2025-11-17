10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 09:43

Удар по Запорожью 18 августа: в больнице скончалась 28-летняя женщина

17 ноября 2025, 09:43
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 17 ноября в больнице скончалась 28-летняя женщина, пострадавшая во время российского обстрела в Запорожье 18 августа

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Почти три месяца врачи боролись за ее жизнь", – отметил чиновник.

    Таким образом в результате российской атаки 18 августа погибли четыре человека.

    Федоров добавил, что в больницах остаются 16 пострадавших. Четверо – в тяжелом состоянии.

    Напомним, 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. В результате удара горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

    gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
    Запорожье война обстрелы пострадавшая погибшая жертва
    11 ноября 2025
    Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
    Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
    31 октября 2025
    Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
    Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
    27 октября 2025
    Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
    У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
    16 октября 2025
    Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
    Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
    За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
    17 ноября 2025, 12:22
    Друзья президента как угроза для государства
    17 ноября 2025, 12:22
    В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней
    17 ноября 2025, 12:11
    В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика
    17 ноября 2025, 12:11
    В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"
    17 ноября 2025, 11:55
    В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
    17 ноября 2025, 11:55
    Во Львове ночью легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево: водитель погиб
    17 ноября 2025, 11:38
    Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
    17 ноября 2025, 11:25
    Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
    17 ноября 2025, 11:24
    Россияне ударили по энергообъекту в Изюме: почти вся громада осталась без света
    17 ноября 2025, 11:04
    07 августа 2025
    Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
    06 августа 2025
    Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
    05 августа 2025
    Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
    Все видео »
    Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
    Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
    Все публикации »
    Вадим Денисенко
    Геннадий Друзенко
    Виктор Шлинчак
    Все блоги »