Берестин на Харківщині під ракетним ударом: загинула 17-річна дівчина
Вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, загинула 17-річна дівчина, яка перебувала у лікарні з тяжкими пораненнями, отриманими під час удару.
Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких – госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.
На місці атаки працюють підрозділи ДСНС. Дані щодо руйнувань та кількості постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 15 поранених.
