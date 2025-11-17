Харьковщина и ООН расширяют поддержку общин: что ждет регион в 2026 году

Фото: Харьковская ОВА

Харьковская область усиливает сотрудничество с ООН по оказанию системной поддержки общинам региона

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, его заместитель Евгений Иванов провел рабочую встречу с представителями UNDP. В ходе мероприятия стороны согласовали приоритетные направления сотрудничества на 2026 год в сфере восстановления и устойчивого развития общин.

"Стратегическое развитие, восстановление и эффективное привлечение инвестиций – ключевой приоритет Харьковской ОВА. Вместе с общинами мы формируем четкую картину потребностей и определяем направления поддержки, объемы финансирования и сроки реализации", – отметил Евгений Иванов.

Особое внимание было уделено долгосрочным стратегиям восстановления общин и развитию их способностей, в частности, повышению способности самостоятельно привлекать инвестиции и реализовывать местные проекты.

Стороны также отметили важность Агентства регионального развития как платформы для координации проектов и налаживания связей между общинами и донорскими организациями. Договорено продолжать совместную работу над дорожными картами проектов, ресурсным обеспечением и планированием сроков реализации инициатив.

Напомним, в Харьковской области продолжается активная работа по стабильному прохождению отопительного сезона. При поддержке ХОВА международные партнеры продолжают снабжать жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области средствами для закупки топлива или топливной древесины.