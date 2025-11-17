16:16  17 ноября
17 ноября 2025, 12:54

"Диалог власти и бизнеса": новые цифры и кадровые решения

17 ноября 2025, 12:54
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Харьковском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости прошло выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса"

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мероприятие провел заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов по поручению руководителя области Олега Синегубова.

Во встрече приняли участие директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, народный депутат Украины Мария Мезенцева-Федоренко, представители областной службы занятости и местные предприниматели.

В ходе совещания обсудили ключевые направления сотрудничества между областными властями и службой занятости. По словам Юлии Жовтяк, профессиональная учеба остается важным инструментом для восстановления экономики. В частности, с начала полномасштабной войны в Харьковском ЦПТО обучалось более 7,6 тыс. человек, из которых 80% уже трудоустроены. Только в этом году более 1300 человек прошли обучение за счет работодателей.

Харьковщина также сохраняет лидирующие позиции в реализации национальных программ занятости. В рамках "Армии восстановления" области издано более 43 тысяч направлений на общественно-полезные работы. По количеству выданных ваучеров на обучение и компенсации за трудоустройство ВПЛ регион занимает второе место в Украине.

Кроме того, Харьковская область – среди лидеров по программе "єРабота": в этом году предприниматели получили 709 грантов на сумму более 310 млн грн.

"Мы привлекаем все возможные ресурсы, чтобы создать благоприятный экономический климат в регионе. Этот вопрос находится на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова", – подчеркнул Евгений Иванов, поблагодарив Офис Президента, Правительство и министерства за оперативную поддержку бизнеса в условиях войны.

В рамках встречи также обсудили:

  • расширение программ поддержки бизнеса,
  • возможности профессионального обучения,
  • реинтеграцию ветеранов,
  • сохранение кадрового потенциала компаний.

В конце встречи были представлены кадровые изменения: директором Харьковского областного центра занятости назначен Денис Олейник, а предыдущий руководитель учреждения Александр Котуков возглавил Харьковский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.

бизнес власть экономика образование Харьковская область центр занятости Харьковская ОВА поддержка диалог
