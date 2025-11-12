14:24  12 ноября
12 ноября 2025, 13:40

Прифронтовые общины подали предложения к изменениям в законодательстве: правительство рассмотрит

12 ноября 2025, 13:40
Фото: "Відомо"
Главные проблемы, волнующие жителей прифронтовых общин, обсудили в Днепре с представителями власти

Финансовая поддержка прифронтовых общин и денежное поощрение остающихся там медицинских специалистов. Одни из основных вопросов, требующих срочного решения.

Об этом говорилось в рамках выездного круглого стола, сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Также поднимались вопросы восстановления разрушенных построек, интеграция переселенцев в новую среду, особенности предоставления медицинских, образовательных и социальных услуг, сохранение бизнеса.

Народный депутат Украины, соучредитель МФО "Прифронтовые территории" Алексей Красов подчеркнул, что партнерство между депутатским объединением "Прифронтовые территории" и Украинской ассоциацией районных и областных советов (УАРОР) – это только первый шаг.

"Сегодня мы только начали нашу работу и подписали меморандум. В дальнейшем посмотрим на наш совместный труд", – отметил он.

Алексей Красов

Соучредитель МФО "Прифронтовые территории" пообещал создать базу предложений:

"Мы планируем сделать рабочее совещание с правительством, чтобы понять, как быстрее всего мы можем вносить изменения в некоторые законодательные акты"

Также нардеп предложил участникам совместно проработать термин "прифронтовые территории". Законодательством такое понятие сейчас не предусмотрено, но для реализации будущих инициатив крайне необходимо.

"В наше объединение входят депутаты из разных фракций и комитетов. Поэтому уверены - станем площадкой, от которой будем инициировать важные и нужные решения, будем поднимать насущные нужды и доносить их до конкретных стейкхолдеров", - отметил Алексей Красов.

Алексей Красов выделил проблемные вопросы, которые возникают перед областными районными советами в разных сферах:

"Я верю, что совместными усилиями мы найдем правильные решения и вместе сделаем такие изменения в законодательстве, которые упростят жизнь людей в прифронтовых общинах. Потому что вызовы прифронтовых территорий сегодня особенные".

Напомним, Украинская ассоциация районных и областных советов подписала меморандум о Партнерстве с Ассоциацией районных и областных советов и МФО "Прифронтовые территории". Это позволит оперативно вносить изменения в законодательство и быстрее решать обсуждаемые на круглом столе вопросы.

