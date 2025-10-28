15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 21:59

Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону

28 октября 2025, 21:59
Читайте також українською мовою
фото: ХОВА
Читайте також
українською мовою

Начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов провел рабочую встречу с международными партнерами. В частности, Представительницей УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

В Харьковской области продолжается активная работа по стабильному прохождению отопительного сезона. При поддержке ХОВА международные партнеры продолжают снабжать жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области средствами для закупки топлива или топливной древесины. Команда УВКБ ООН уже покрыла нужды более 5 тысяч домохозяйств, расположенных в зоне 0-10 км от линии столкновения в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"Одной из главных наших задач остается обеспечение постоянного прохождения отопительного сезона. Для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в случае длительных обесточений требуются генераторы большой мощности. Работаем над этим с профильными министерствами и международными партнерами. Благодарю команду УВКБ ООН за последовательную поддержку жителей Харьковщины. Уверен, что наши новые общие проекты станут еще одним шагом к укреплению устойчивости области", – отметил Олег Синегубов.

В настоящее время верификация продолжается еще более 10 тысяч домохозяйств в зоне 10–30 километров от линии столкновения. В рамках программы каждое домохозяйство получает 19 400 гривен.

Напомним, на днях в Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализованных по инициативе начальника ХОВА Олега Синегубова и при поддержке ЮНИСЕФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА Синегубов Олег Васильевич отопительный сезон поддержка
В Харьковской области заработал Офис налоговых консультантов
28 октября 2025, 20:49
В Украине официально стартовал отопительный сезон: более половины соцобъектов уже с теплом
28 октября 2025, 19:32
В Харьковской области состоится онлайн-семинар о социальной ответственности бизнеса
28 октября 2025, 17:35
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
Труханову вручили подозрение прямо на парковке: СМИ назвали причину
28 октября 2025, 21:46
В ЕС сообщили, сколько украинцев находятся под временной защитой
28 октября 2025, 21:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »