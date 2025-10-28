Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону

фото: ХОВА

Начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов провел рабочую встречу с международными партнерами. В частности, Представительницей УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

В Харьковской области продолжается активная работа по стабильному прохождению отопительного сезона. При поддержке ХОВА международные партнеры продолжают снабжать жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области средствами для закупки топлива или топливной древесины. Команда УВКБ ООН уже покрыла нужды более 5 тысяч домохозяйств, расположенных в зоне 0-10 км от линии столкновения в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"Одной из главных наших задач остается обеспечение постоянного прохождения отопительного сезона. Для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в случае длительных обесточений требуются генераторы большой мощности. Работаем над этим с профильными министерствами и международными партнерами. Благодарю команду УВКБ ООН за последовательную поддержку жителей Харьковщины. Уверен, что наши новые общие проекты станут еще одним шагом к укреплению устойчивости области", – отметил Олег Синегубов.

В настоящее время верификация продолжается еще более 10 тысяч домохозяйств в зоне 10–30 километров от линии столкновения. В рамках программы каждое домохозяйство получает 19 400 гривен.

