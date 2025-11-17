Харківщина та ООН розширюють підтримку громад: що чекає на регіон у 2026 році

Фото: Харківська ОВА

Харківська область посилює співпрацю з ООН для надання системної підтримки громадам регіону

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів робочу зустріч із представниками UNDP. Під час заходу сторони узгодили пріоритетні напрямки співпраці на 2026 рік у сфері відновлення та сталого розвитку громад.

"Стратегічний розвиток, відновлення і ефективне залучення інвестицій – ключовий пріоритет Харківської ОВА. Разом із громадами ми формуємо чітку картину потреб і визначаємо напрями підтримки, обсяги фінансування та терміни реалізації", – зазначив Євген Іванов.

Особливу увагу приділили довгостроковим стратегіям відновлення громад та розвитку їх спроможностей, зокрема підвищенню здатності самостійно залучати інвестиції та реалізовувати місцеві проєкти.

Також сторони відзначили важливість Агенції регіонального розвитку як платформи для координації проєктів і налагодження зв’язків між громадами та донорськими організаціями. Домовлено продовжувати спільну роботу над дорожніми картами проєктів, ресурсним забезпеченням та плануванням термінів реалізації ініціатив.

Нагадаємо, у Харківській області триває активна робота для стабільного проходження опалювального сезону. За підтримки ХОВА міжнародні партнери продовжують забезпечувати жителів прифронтових і прикордонних населених пунктів області коштами для закупівлі палива або паливної деревини.