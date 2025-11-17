18:18  16 листопада
17 листопада 2025, 07:05

Ракетний удар по центру Балаклії: троє загиблих, серед поранених – діти

17 листопада 2025, 07:05
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині, влучання зафіксовано поряд із житловими будинками

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинули три людини.

Поранення отримали ще 10 осіб, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 років народження. Дев'ятьох постраждалих госпіталізували, ще одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

Виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога.

Нагадаємо, напередодні ворог атакував Холодногірський район Харкова, використовуючи безпілотник типу "Молнія". Удар припав на дитячий майданчик. На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.

