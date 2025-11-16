В Харькове дрон РФ попал в детскую площадку

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 16 ноября, враг нанес удар беспилотником типа "Молния" по Холодногорскому району Харькова

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов передает RegioNews.

По его словам, удар пришелся на детскую площадку. В прилегающих зданиях повреждено несколько окон.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Данные о последствиях уточняются. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими. Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.