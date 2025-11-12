14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 14:07

Власти Харьковщины расширяют сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите детей

12 ноября 2025, 14:07
фото: Харьковская ОВА
По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с представителями ЮНИСЕФ

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Стороны обсудили предстоящие направления сотрудничества в 2026 году, направленные на развитие эффективной и комплексной системы защиты детей в Харьковской области.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжаем строить сферу социальных услуг на Харьковщине. Одним из основных направлений работы Харьковской ОВА является разработка и внедрение качественной системы социальной поддержки для обеспечения защиты интересов ребенка. Благодарим ЮНИСЕФ за сотрудничество и поддержку в реализации региональных инициатив и пилотных проектов", – отметила Вита Ковальская.

В ходе встречи обсудили работу с детьми, которые находятся в контакте и конфликте с законом, а также возможные пути эффективного взаимодействия между службами социальной защиты и ювенальной полиции для обеспечения системы правосудия, дружественной к ребенку.

Отдельное внимание было уделено необходимости создания специализированных семейных форм воспитания для детей с инвалидностью, в частности паллиативных, и обеспечения их необходимыми ресурсами.

Как сообщалось, международные партнеры помогают Харьковской области строить подземные школы для безопасного обучения детей. По словам Олега Синегубова, Харьковщина – безоговорочный лидер в Украине по количеству таких объектов.

Синегубов Олег Васильевич Харьковская ОВА Харьковская область ЮНИСЕФ дети
