Власти Харьковщины расширяют сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите детей

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с представителями ЮНИСЕФ

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Стороны обсудили предстоящие направления сотрудничества в 2026 году, направленные на развитие эффективной и комплексной системы защиты детей в Харьковской области.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжаем строить сферу социальных услуг на Харьковщине. Одним из основных направлений работы Харьковской ОВА является разработка и внедрение качественной системы социальной поддержки для обеспечения защиты интересов ребенка. Благодарим ЮНИСЕФ за сотрудничество и поддержку в реализации региональных инициатив и пилотных проектов", – отметила Вита Ковальская.

В ходе встречи обсудили работу с детьми, которые находятся в контакте и конфликте с законом, а также возможные пути эффективного взаимодействия между службами социальной защиты и ювенальной полиции для обеспечения системы правосудия, дружественной к ребенку.

Отдельное внимание было уделено необходимости создания специализированных семейных форм воспитания для детей с инвалидностью, в частности паллиативных, и обеспечения их необходимыми ресурсами.

Как сообщалось, международные партнеры помогают Харьковской области строить подземные школы для безопасного обучения детей. По словам Олега Синегубова, Харьковщина – безоговорочный лидер в Украине по количеству таких объектов.