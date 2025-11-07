Новый старт для ветеранов Харьковщины: как начать собственное дело

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ветераны, предприниматели и представители общин Харьковщины смогут ознакомиться с актуальными направлениями развития бизнеса, получить практические навыки, ценные рекомендации от экспертов для запуска собственного дела и возвращения к мирной жизни после службы. Все это станет возможным благодаря онлайн-конференции BLOOM

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Участники мероприятия смогут ознакомиться с:

современным состоянием ветеранского предпринимательства в Украине и вызовами, стоящими перед ветеранским сообществом;

доступными возможностями для тех, кто вернулся с военной службы и стремится развивать собственное дело;

поддержкой предпринимателей в прифронтовых регионах и возобновлением бизнеса;

программой BLOOM ("Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков") и тем, как она помогает ветеранам начать или расширить бизнес.

Мероприятие состоится 11 ноября в 11:00 онлайн. Приглашение на встречу поступит после регистрации по ссылке.

Справка: программу BLOOM реализует ОО "Вест Юкрейн Диджитал" при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid.

BLOOM внедряется консорциумом, в который входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на защиту (R2P).

Напомним, жители Харьковской области с 2026 года получат возможность получать большие государственные микрогранты для основания или развития собственного бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Кроме того, для военных и семей участников боевых действий предусмотрены специальные условия.