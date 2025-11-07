Гранты и рабочие места: в Харьковской области обсудили поддержку бизнеса

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Встреча проходила под председательством заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого и заместителя главы ХОВА Евгения Иванова. В центре обсуждений были грантовые и кредитные инициативы, способствующие развитию предпринимательства в регионе.

С начала работы государственной программы "єРобота" в Харьковской области 1516 человек получили более 583 млн грн для начала или расширения своего дела, в том числе среди них 50 ветеранов боевых действий и членов их семей, воспользовавшихся специальным грантом. Это позволило создать более 2,7 тыс. рабочих мест.

Кроме того, восемь предприятий из Харьковской области получили гранты на развитие перерабатывающей отрасли на общую сумму более 42 млн. грн., а три предприятия воспользовались грантами для развития садоводства – сумма поддержки составила более 20 млн. грн.

Тарас Высоцкий акцентировал внимание на практических результатах работы платформы, подчеркнув, что сейчас разрабатывается механизм компенсаций агропроизводителям за использование их земель для размещения фортификационных сооружений, а также ведется подготовка программы помощи предприятиям, находящимся в зоне рискового земледелия. Планируется увеличение доли грантов для поддержки садоводства и тепличного хозяйства.

Харьковский регион также активно внедряет программу "Армия восстановления", которая имеет большой социальный эффект. С начала ее внедрения было выдано более 42 тысяч направлений на выполнение социально полезных работ, к которым присоединились более 17 тысяч человек, включая внутренне перемещенные лица. В программу привлечены более 150 работодателей, а также 53 общественные и благотворительные организации.

Евгений Иванов в ходе мероприятия подчеркнул важность поддержки бизнеса и агропредприятий для развития области. Он подчеркнул, что начальник ХОВА Олег Синегубов регулярно контролирует эти вопросы, способствуя запуску новых программ в сотрудничестве с профильными службами и бизнес-средой.

Предприниматели региона во время диалога представили ряд свежих предложений по усовершенствованию механизмов поддержки, среди которых:

страхование бизнеса в зонах близких к боевым действиям,

увеличение финансирования для частных детских садов и центров раннего развития с укрытиями,

меры по восстановлению поврежденных предприятий и бронирование ключевых работников для обеспечения стабильности в работе бизнеса.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.