Безопасное обучение: Харьковщина и международные партнеры строят подземные школы для детей

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов вместе с Министром образования и науки Оксеном Лисовым осмотрели действующие противорадиационные укрытия и ход строительства подземных школ в Харьковской области.

В регионе возводится 38 подземных школ в рамках государственной программы "Школа офлайн", еще 7 проектов реализуются при поддержке международных партнеров.

Благодаря этому более 40 тысяч детей смогут вернуться к очной или смешанной учебе в безопасных условиях.

"Харьковщина – безоговорочный лидер в Украине по количеству таких объектов. Безопасное образование – это наша стратегическая цель. Даже под постоянными обстрелами мы создаем условия, в которых дети Харьковской области могут учиться и развиваться", – подчеркнул Олег Синегубов.

Министр образования Оксен Лисовой добавил, что программа "Школа офлайн" и участие международных доноров создают условия развития безопасного и качественного образования для украинских детей.

Харьковщина формирует новую модель безопасного развития образования и медицины благодаря поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров. Также ведется работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также современной онкологической больницы.