07 ноября 2025, 14:23

Безопасное обучение: Харьковщина и международные партнеры строят подземные школы для детей

07 ноября 2025, 14:23
Фото: Харьковская ОВА
Международные партнеры помогают Харьковщине строить подземные школы для безопасного обучения детей

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов вместе с Министром образования и науки Оксеном Лисовым осмотрели действующие противорадиационные укрытия и ход строительства подземных школ в Харьковской области.

В регионе возводится 38 подземных школ в рамках государственной программы "Школа офлайн", еще 7 проектов реализуются при поддержке международных партнеров.

Благодаря этому более 40 тысяч детей смогут вернуться к очной или смешанной учебе в безопасных условиях.

"Харьковщина – безоговорочный лидер в Украине по количеству таких объектов. Безопасное образование – это наша стратегическая цель. Даже под постоянными обстрелами мы создаем условия, в которых дети Харьковской области могут учиться и развиваться", – подчеркнул Олег Синегубов.

Министр образования Оксен Лисовой добавил, что программа "Школа офлайн" и участие международных доноров создают условия развития безопасного и качественного образования для украинских детей.

Харьковщина формирует новую модель безопасного развития образования и медицины благодаря поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров. Также ведется работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также современной онкологической больницы.

Гранты и рабочие места: в Харьковской области обсудили поддержку бизнеса
07 ноября 2025, 12:39
Новый старт для ветеранов Харьковщины: как начать собственное дело
07 ноября 2025, 11:56
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
О коммуникационном скандале по поводу визита Джоли в Херсон
07 ноября 2025, 14:51
Директор одесского оборонного предприятия пытался скрыть 5 млн грн налогов
07 ноября 2025, 14:35
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
07 ноября 2025, 14:10
В Киеве попрощались с Константином Гузенко – военнослужащим морской пехоты
07 ноября 2025, 13:57
В ТЦК Днепра мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
07 ноября 2025, 13:52
В Украине закрыли 14 мошеннических колл-центров: обманывали украинцев и иностранцев
07 ноября 2025, 13:29
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
07 ноября 2025, 13:21
В Одесской области командир заставил 4 бойцов ремонтировать собственную квартиру – дело передано в суд
07 ноября 2025, 13:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
