Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели

По состоянию на 6 ноября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2984 вакансии

Харьковская ОВА

Итак, вакансии недели в Харьковской области:

Начальник финансового отдела – 55000 грн. Сапер – 50 000 грн. Главный бухгалтер – 38 600 грн. Механик по ремонту транспорта – 30000 грн. Инженер по нормированию трудовых процессов – 28 000 грн. Судебный эксперт – 25 000 грн. Юрист – 24 950 грн. Специалист по публичным закупкам – 23 700 грн. Аппаратчик обработки зерна – 20 000 грн. Практический психолог – 17 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

