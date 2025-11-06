Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
По состоянию на 6 ноября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2984 вакансии
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Итак, вакансии недели в Харьковской области:
- Начальник финансового отдела – 55000 грн.
- Сапер – 50 000 грн.
- Главный бухгалтер – 38 600 грн.
- Механик по ремонту транспорта – 30000 грн.
- Инженер по нормированию трудовых процессов – 28 000 грн.
- Судебный эксперт – 25 000 грн.
- Юрист – 24 950 грн.
- Специалист по публичным закупкам – 23 700 грн.
- Аппаратчик обработки зерна – 20 000 грн.
- Практический психолог – 17 000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.
Как сообщалось, жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на свой бизнес. Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.
