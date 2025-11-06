16:22  06 ноября
06 ноября 2025, 15:57

Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели

06 ноября 2025, 15:57
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 6 ноября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2984 вакансии

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Итак, вакансии недели в Харьковской области:

  1. Начальник финансового отдела – 55000 грн.
  2. Сапер – 50 000 грн.
  3. Главный бухгалтер – 38 600 грн.
  4. Механик по ремонту транспорта – 30000 грн.
  5. Инженер по нормированию трудовых процессов – 28 000 грн.
  6. Судебный эксперт – 25 000 грн.
  7. Юрист – 24 950 грн.
  8. Специалист по публичным закупкам – 23 700 грн.
  9. Аппаратчик обработки зерна – 20 000 грн.
  10. Практический психолог – 17 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

Как сообщалось, жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на свой бизнес. Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.

Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона
05 ноября 2025, 16:17
На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
05 ноября 2025, 11:26
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
