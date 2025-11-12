Влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей

фото: Харківська ОВА

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч із представниками ЮНІСЕФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Сторони обговорили майбутні напрямки співпраці у 2026 році, спрямовані на розвиток ефективної та комплексної системи захисту дітей у Харківській області.

"Незважаючи на виклики повномасштабної війни, продовжуємо розбудовувати сферу соціальних послуг на Харківщині. Одним із основних напрямів роботи Харківської ОВА є розроблення та впровадження якісної системи соціальної підтримки для забезпечення захисту інтересів дитини. Дякуємо ЮНІСЕФ за співпрацю та підтримку у реалізації регіональних ініціатив і пілотних проєктів", – зазначила Віта Ковальська.

Під час зустрічі обговорили роботу з дітьми, які перебувають у контакті та конфлікті із законом, а також можливі шляхи ефективної взаємодії між службами соціального захисту та ювенальної поліції для забезпечення системи правосуддя, дружньої до дитини.

Окрему увагу приділили необхідності створення спеціалізованих сімейних форм виховання для дітей з інвалідністю, зокрема паліативних, та забезпечення їх необхідними ресурсами.

Як повідомлялось, міжнародні партнери допомагають Харківщині будувати підземні школи для безпечного навчання дітей. За словами Олега Синєгубова, Харківщина – беззаперечний лідер в Україні за кількістю таких об’єктів.