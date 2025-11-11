Иллюстративное фото

Основанский районный суд города Харькова признал бывшего военнослужащего виновным в государственной измене. Также известно, что он самовольно покинул место службы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2023, находясь в месте дислокации подразделения вблизи пгт. Боровая, Изюмского района, мужчина самовольно покинул место военной службы. Уже в марте этого года он получил в Telegram предложение собирать и передавать данные о силах и средствах обороны, а также энергетических объектах.

Известно, что мужчина сделал фото здания теплового пункта КП "Харьковские тепловые сети", а также выслал скриншоты карты с отметками расположения объекта. Также передал фотографии и координаты временной дислокации военнослужащих и здания Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что ранее он был командиром 2-го гранатометного отделения гранатометного взвода 2-го егерского батальона воинской части. Также в прошлом была непогашенная судимость.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

