11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 11:43

В Харькове судили бывшего военного за государственную измену

11 ноября 2025, 11:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Основанский районный суд города Харькова признал бывшего военнослужащего виновным в государственной измене. Также известно, что он самовольно покинул место службы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2023, находясь в месте дислокации подразделения вблизи пгт. Боровая, Изюмского района, мужчина самовольно покинул место военной службы. Уже в марте этого года он получил в Telegram предложение собирать и передавать данные о силах и средствах обороны, а также энергетических объектах.

Известно, что мужчина сделал фото здания теплового пункта КП "Харьковские тепловые сети", а также выслал скриншоты карты с отметками расположения объекта. Также передал фотографии и координаты временной дислокации военнослужащих и здания Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что ранее он был командиром 2-го гранатометного отделения гранатометного взвода 2-го егерского батальона воинской части. Также в прошлом была непогашенная судимость.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Харьков государственная измена
На Черниговщине судили мужчину, который отчитывался россиянам о расстановке блокпостов
08 ноября 2025, 15:50
В Одесской области командир заставил 4 бойцов ремонтировать собственную квартиру – дело передано в суд
07 ноября 2025, 13:03
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
11 ноября 2025, 14:50
Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными
11 ноября 2025, 14:45
Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела
11 ноября 2025, 14:29
В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу
11 ноября 2025, 14:24
На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу
11 ноября 2025, 14:11
НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют
11 ноября 2025, 13:55
Правительственный кризис: что будет дальше
11 ноября 2025, 13:49
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
11 ноября 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »