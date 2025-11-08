17:51  07 ноября
08 ноября 2025, 15:50

На Черниговщине судили мужчину, который отчитывался россиянам о расстановке блокпостов

08 ноября 2025, 15:50
Черниговский районный суд Черниговской области признал гражданина виновным в государственной измене. Как выяснилось, он докладывал россиянам о блокпостах Сил обороны Украины

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале-апреле 2025 житель села Горностаевка Черниговской области переписывался в мессенджере с сотрудником спецслужб РФ. Он отправлял россиянам информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил Обороны Украины. В частности, данные о количественном составе и наличии вооружения и техники, присылал фото и скриншоты с карты.

Известно, что деньги за это он получал через криптовалютный счет. На суде мужчина подтвердил, что понимал свои действия. По его словам, он также передал россиянину данные задерживавшего его пограничника. Мужчина оправдывался, что делал это из-за сложного финансового положения.

Известно, что ранее мужчину приговорили к 100 часам общественных работ из-за неуплаты алиментов. Уже через месяц после этого он начал сотрудничать с россиянами. За это суд назначил ему наказание: 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

