Ілюстративне фото

Основʼянський районний суд міста Харкова визнав колишнього військовослужбовця винним у державній зраді. Також відомо, що він самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні 2023 року, перебуваючи у місці дислокації підрозділу поблизу смт. Борова, Ізюмського району, чоловік самовільно залишив місце військової служби. Уже в березні цього року він отримав у Telegram пропозицію збирати та передавати дані про сили та засоби оборони, а також енергетичні об'єкти.

Відомо, що чоловік зробив фото будівлі теплового пункту КП "Харківські теплові мережі", а також вислав скриншоти карти з відмітками розташування обʼєкта. Також передав фото і координати тимчасової дислокації військовослужбовців і будівлі Національної академії Національної гвардії України.

Зазначається, що раніше він був командиром 2 гранатометного відділення гранатометного взводу 2 єгерського батальйону військової частини. Також у минулому мав непогашену судимість.

На суді чоловік визнав свою провину, і заявив, що розкаюється. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

