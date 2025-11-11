11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 11:43

У Харкові судили колишнього військового за державну зраду

11 листопада 2025, 11:43
Ілюстративне фото
Основʼянський районний суд міста Харкова визнав колишнього військовослужбовця винним у державній зраді. Також відомо, що він самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні 2023 року, перебуваючи у місці дислокації підрозділу поблизу смт. Борова, Ізюмського району, чоловік самовільно залишив місце військової служби. Уже в березні цього року він отримав у Telegram пропозицію збирати та передавати дані про сили та засоби оборони, а також енергетичні об'єкти.

Відомо, що чоловік зробив фото будівлі теплового пункту КП "Харківські теплові мережі", а також вислав скриншоти карти з відмітками розташування обʼєкта. Також передав фото і координати тимчасової дислокації військовослужбовців і будівлі Національної академії Національної гвардії України.

Зазначається, що раніше він був командиром 2 гранатометного відділення гранатометного взводу 2 єгерського батальйону військової частини. Також у минулому мав непогашену судимість.

На суді чоловік визнав свою провину, і заявив, що розкаюється. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

суд Харків державна зрада
11 листопада 2025
07 серпня 2025
