Суд в Киевской области вынес приговор агенту российских спецслужб, которого разоблачила Служба безопасности Украины. Мужчина совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в территориальном центре комплектования (ТЦК)

Об этом сообщили в ГУ СБУ в Киеве и области, передает RegioNews.

Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

Контрразведка СБУ задержала диверсанта в мае 2025 года, когда он готовил самодельное взрывное устройство для взрыва здания ТЦК.

По данным следствия, агентом оказался 25-летний безработный из Бучанского района, которого завербовали представители спецслужб РФ.

Сначала мужчина выполнял "тестовые" задачи куратора - в частности, поджег релейный шкаф на железнодорожной линии в столичном регионе. После этого получил инструкции по изготовлению взрывчатки и должен был заложить ее возле военкомата для дистанционного подрыва.

Во время задержания у него изъяли компоненты взрывного устройства и смартфон с подтверждениями контактов с кафирами.

Суд признал мужчину виновным в совершении диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения.

Напомним, чиновника воинской части, воровавшего горючее, предназначенное для обороны Харьковщины, могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Злоумышленника разоблачили весной 2025 года.