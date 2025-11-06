Российский агент планировал взорвать военный эшелон в Харьковской области

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант самостоятельно изготовил взрывное устройство с датчиком и заложил его на пути, но взрыв не повлек за собой схождение поезда с рельсов.

Следующей задачей было взорвать военный эшелон – план сорвали сотрудники СБУ и задержали агента во время подготовки диверсии.

В ходе расследования установлено, что оккупанты передавали ему составляющие для взрывчатки (датчики и 8 кг пластида) через дрон, а также предоставляли инструкции по ее изготовлению.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с поличным с врагом.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога; ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области осудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. По данным следствия, агентом оказался 25-летний безработный из Бучанского района, которого завербовали представители спецслужб РФ. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.