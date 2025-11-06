12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 10:59

Российский агент планировал взорвать военный эшелон в Харьковской области

06 ноября 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности задержала 54-летнего агента РФ, который по заданию врага пытался взорвать грузовой поезд ВСУ возле Харькова

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант самостоятельно изготовил взрывное устройство с датчиком и заложил его на пути, но взрыв не повлек за собой схождение поезда с рельсов.

Следующей задачей было взорвать военный эшелон – план сорвали сотрудники СБУ и задержали агента во время подготовки диверсии.

В ходе расследования установлено, что оккупанты передавали ему составляющие для взрывчатки (датчики и 8 кг пластида) через дрон, а также предоставляли инструкции по ее изготовлению.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с поличным с врагом.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога; ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области осудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. По данным следствия, агентом оказался 25-летний безработный из Бучанского района, которого завербовали представители спецслужб РФ. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ СБУ ВСУ Харьковская область подрыв Диверсия сотрудничество с врагом взрывоопасные предметы
Два агента РФ получили 15 лет тюрьмы за поджоги железнодорожных объектов в Черкасской области
05 ноября 2025, 16:34
На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
05 ноября 2025, 11:26
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне
06 ноября 2025, 14:03
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »