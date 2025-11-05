Фото: иллюстративное

Суд в Черкасской области вынес приговор еще двум агентам российской спецслужбы, которые организовывали поджоги объектов инфраструктуры на территории региона. Злоумышленники получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Оба подозреваемых были задержаны в августе 2024 года "на горячем", когда они пытались уничтожить релейный шкаф сигнальной установки "Укрзализныци". Согласно данным следствия, один из агентов, 25-летний контрактник местной воинской части, самовольно покинул подразделение и скрывался на территории Черкасской области, параллельно подыскивая "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Молодой человек согласился на сотрудничество с ФСБ России в обмен на обещание быстрого дохода. После получения агентурного инструктажа он планировал диверсию на магистральных железнодорожных линиях, привлекая к деятельности знакомого безработного. Оба проводили разведку, фотографировали релейные шкафы и поджигали их с помощью воспламеняющихся смесей, а видеоотчеты отправляли кураторам в РФ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли средства поджога и смартфоны с поличным. Суд признал их виновными по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная по предварительному сговору в условиях военного положения.

