05 ноября 2025, 16:34

Два агента РФ получили 15 лет тюрьмы за поджоги железнодорожных объектов в Черкасской области

05 ноября 2025, 16:34
Фото: иллюстративное
Суд приговорил двух агентов ФСБ, поджигавших объекты железнодорожной инфраструктуры, к продолжительному заключению с конфискацией имущества

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Суд в Черкасской области вынес приговор еще двум агентам российской спецслужбы, которые организовывали поджоги объектов инфраструктуры на территории региона. Злоумышленники получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Оба подозреваемых были задержаны в августе 2024 года "на горячем", когда они пытались уничтожить релейный шкаф сигнальной установки "Укрзализныци". Согласно данным следствия, один из агентов, 25-летний контрактник местной воинской части, самовольно покинул подразделение и скрывался на территории Черкасской области, параллельно подыскивая "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Молодой человек согласился на сотрудничество с ФСБ России в обмен на обещание быстрого дохода. После получения агентурного инструктажа он планировал диверсию на магистральных железнодорожных линиях, привлекая к деятельности знакомого безработного. Оба проводили разведку, фотографировали релейные шкафы и поджигали их с помощью воспламеняющихся смесей, а видеоотчеты отправляли кураторам в РФ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли средства поджога и смартфоны с поличным. Суд признал их виновными по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная по предварительному сговору в условиях военного положения.

Напомним, ранее Укрзализныця попала в скандал из-за использования стаканов с российской маркировкой в международных поездах. Пассажиры обнаружили посуду с логотипом завода из Гусь-Хрустального в рейсе Киев-Будапешт, что вызвало волну негодования.

