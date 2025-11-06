Російський агент планував підірвати військовий ешелон на Харківщині

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала 54-річного агента РФ, який за завданням ворога намагався підірвати вантажний потяг ЗСУ біля Харкова

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант самостійно виготовив вибуховий пристрій (СВП) із датчиком та заклав його на колії, але вибух не спричинив сходження потягу з рейок.

Наступним завданням було підірвати військовий ешелон – план зірвали співробітники СБУ та затримали агента під час підготовки диверсії.

В ході розслідування встановлено, що окупанти передавали йому складові для вибухівки (датчики та 8 кг пластиду) через дрон, а також надавали інструкції з її виготовлення.

Під час обшуку у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави; йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний з Бучанського району, якого завербували представники спецслужб РФ. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.