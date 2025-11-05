13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 11:26

На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами

05 ноября 2025, 11:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области прокуроры продолжают привлекать к ответственности коллаборантов и государственных изменников

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Так, в суд передано два обвинительных акта в отношении двух бывших работников правоохранительных органов. Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в сотрудничестве с оккупационными структурами.

Следствие установило, что во время временной оккупации Изюмского района один из бывших полицейских возглавил незаконное подразделение "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Он участвовал в задержании гражданских лиц, допросах и склонении их к сотрудничеству с врагом. Этого фигуранта дела будут судить заочно, поскольку он объявлен в розыск.

Другой экс-правоохранитель, старший инспектор из Волчанска, сотрудничал с российскими военными. Он патрулировал город и вступил в должность в незаконной администрации. Сейчас он скрывается на территории России.

Кроме того, жительница Волчанска согласилась возглавить отдел образования во время оккупации, внедряя принципы "русского мира". Она занималась распространением русских образовательных программ в местных школах. Ей также заочно уведомлено о подозрении в преступной деятельности.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.

