На Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині прокурори продовжують притягати до відповідальності колаборантів і державних зрадників

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Так, до суду передано два обвинувальні акти щодо двох колишніх працівників правоохоронних органів. Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у співпраці з окупаційними структурами.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації Ізюмського району один із колишніх поліцейських добровільно очолив незаконний підрозділ "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Він брав участь у затриманні цивільних осіб, допитах і схилянні їх до співпраці з ворогом. Цього фігуранта справи судитимуть заочно, оскільки його оголошено в розшук.

Інший екс-правоохоронець, старший інспектор із Вовчанська, співпрацював із російськими військовими. Він патрулював місто та обійняв посаду в незаконній адміністрації. Зараз він переховується на території Росії.

Крім того, мешканка Вовчанська погодилася очолити відділ освіти під час окупації, впроваджуючи принципи "русского мира". Вона займалася поширенням російських освітніх програм у місцевих школах. Їй також заочно повідомлено про підозру у злочинній діяльності.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.