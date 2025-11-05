08:39  05 листопада
05 листопада 2025, 11:26

На Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами

05 листопада 2025, 11:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині прокурори продовжують притягати до відповідальності колаборантів і державних зрадників

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Так, до суду передано два обвинувальні акти щодо двох колишніх працівників правоохоронних органів. Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у співпраці з окупаційними структурами.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації Ізюмського району один із колишніх поліцейських добровільно очолив незаконний підрозділ "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Він брав участь у затриманні цивільних осіб, допитах і схилянні їх до співпраці з ворогом. Цього фігуранта справи судитимуть заочно, оскільки його оголошено в розшук.

Інший екс-правоохоронець, старший інспектор із Вовчанська, співпрацював із російськими військовими. Він патрулював місто та обійняв посаду в незаконній адміністрації. Зараз він переховується на території Росії.

Крім того, мешканка Вовчанська погодилася очолити відділ освіти під час окупації, впроваджуючи принципи "русского мира". Вона займалася поширенням російських освітніх програм у місцевих школах. Їй також заочно повідомлено про підозру у злочинній діяльності.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
