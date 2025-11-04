Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Харьковской области российские военные убили двух мирных жителей, которые шли по дороге с белым флагом. Инцидент произошел 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района. По данным следствия, гражданские лица и их собака погибли от ударов FPV-дронов.

Место атаки неподалеку от Кругляковки

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Рядом с местом атаки не было никаких военных объектов или позиций.

Согласно информации следователей, погибшие не имели оружия и находились в статусе гражданских, что подтверждало поднятие белого флага. Атака целенаправленна и не оставляет сомнений в нарушении норм международного гуманитарного права.

Дроны попали по мирным жителям

Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства трагедии.

