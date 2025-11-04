12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 14:19

На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг

04 ноября 2025, 14:19
Фото: Офис Генерального прокурора
Оккупанты снова проигнорировали нормы международного гуманитарного права, убив беззащитных гражданских лиц, демонстрировавших свой мирный статус

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Харьковской области российские военные убили двух мирных жителей, которые шли по дороге с белым флагом. Инцидент произошел 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района. По данным следствия, гражданские лица и их собака погибли от ударов FPV-дронов.

Место атаки неподалеку от Кругляковки

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Рядом с местом атаки не было никаких военных объектов или позиций.

Согласно информации следователей, погибшие не имели оружия и находились в статусе гражданских, что подтверждало поднятие белого флага. Атака целенаправленна и не оставляет сомнений в нарушении норм международного гуманитарного права.

Дроны попали по мирным жителям

Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 22 октября российский дрон атаковал здание детского сада в Харькове, повлекшее гибель работника коммунального учреждения и ранения десяти человек. Эвакуация детей и ликвидация пожара происходили под угрозой новых ударов.

