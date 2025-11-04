На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг
Оккупанты снова проигнорировали нормы международного гуманитарного права, убив беззащитных гражданских лиц, демонстрировавших свой мирный статус
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
В Харьковской области российские военные убили двух мирных жителей, которые шли по дороге с белым флагом. Инцидент произошел 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района. По данным следствия, гражданские лица и их собака погибли от ударов FPV-дронов.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Рядом с местом атаки не было никаких военных объектов или позиций.
Согласно информации следователей, погибшие не имели оружия и находились в статусе гражданских, что подтверждало поднятие белого флага. Атака целенаправленна и не оставляет сомнений в нарушении норм международного гуманитарного права.
Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 22 октября российский дрон атаковал здание детского сада в Харькове, повлекшее гибель работника коммунального учреждения и ранения десяти человек. Эвакуация детей и ликвидация пожара происходили под угрозой новых ударов.