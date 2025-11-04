Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В начале апреля прошлого года женщина распространяла информацию о "датах и месте проведения военнослужащими районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению человеческих мобилизационных ресурсов". То есть, по ТЦК.

На ее странице у TikTok было 150 тысяч подписчиков. Сторона обвинения настаивала, что видео женщины и комментарии имели деморализующий эффект и что такой контент мог быть использован врагом для коррекции своих действий против Украины. При этом защита настаивала, что она не собиралась нанести вред и не имела доступа к военным тайнам.

Суд избрал ей наказание: лишение свободы сроком пять лет за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Однако женщина была освобождена от отбывания наказания с испытанием на 2 года.

"Это дело наглядно показало, что социальные сети – это не только способ общения, но и поле информационной борьбы, где слова и картинки способны реально влиять на жизнь людей и безопасность государства. Поэтому любой пользователь, публикующий контент бездумно, рискует стать объектом внимания правоохранителей или даже участником дела в суде. И именно этот урок должен стать пространством: подход – не каприз, а необходимость", – говорят эксперты.

Напомним, ранее в Днепропетровской области судили женщину, которая писала в пророссийский чат-бот. В частности, она сообщала им о перевозке военной техники – танков на седельных тягачах, а также о выгрузке из фур минометов "Васильок". При этом на суде она признала часть частично, заявив, что она не собиралась информировать россиян.