В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 16:23

НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году: куда пойдут средства

04 ноября 2025, 16:23
Брюссель-НАТО планирует выделить Украине $60 миллиардов в поддержку в 2026 году, заявил глава представительства Альянса в Украине, Стюарт Тернер. Он подчеркнул важность этой финансовой помощи для укрепления обороноспособности Украины в условиях войны с Россией.

Об этом сообщает Суспільне , передает RegioNews.

Тернер напомнил, что в рамках инициативы PURL (Partnership for Ukraine's Resilience and Security) для Украины было объявлено четыре пакета помощи, и Альянс активно работает над организацией следующих траншей финансирования.

В 2024 году страны НАТО уже оказали Украине военную помощь на сумму более 50 миллиардов долларов. Окончательные цифры пособия за этот год еще не определены, но ожидается, что общий объем международной помощи продолжит расти в 2025 году.

По словам Тернера, в 2026 году Украина планирует увеличить свой оборонный бюджет до 120 миллиардов долларов, из которых половину покроют международные партнеры, а остальное — украинское правительство. Это отражает продолжение поддержки Украины на международной арене и является частью общей стратегии НАТО по укреплению безопасности и стабильности в Европе.

"Инициатива PURL является важной частью этой всеобщей поддержки, но помощь НАТО Украине не ограничивается только ею. Международные партнеры продолжают активно работать над организацией новых пакетов помощи для Украины", - отметил Тернер.

Помощь Североатлантического союза включает в себя не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи, которые важны для борьбы с агрессией России. Страны-члены НАТО продолжают наращивать свою поддержку Украины, предоставляя необходимые средства для обороны и восстановления инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп не исключил, что может лично предупредить Владимира Путина о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. В то же время Дональд Трамп отмечал свое стремление к быстрому завершению войны в Украине.

