08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 10:24

Жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес

05 листопада 2025, 10:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мешканці Харківської області з 2026 року матимуть можливість отримувати більші державні мікрогранти для заснування чи розвитку власного бізнесу в межах програми "Власна справа"

Про це повідомив Департамент економіки Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначаться, що Кабінет Міністрів затвердив відповідні зміни до Порядку надання мікрогрантів (постанова №738).

Нові умови передбачають такі розміри мікрогрантів:

  • 100 тис. грн – без необхідності створення робочих місць,
  • 200 тис. грн – за створення одного робочого місця,
  • 350 тис. грн – за створення двох робочих місць,
  • 200 тис. грн – для молоді у віці 18-25 років.

Зміни включають також спеціальні умови для військових і сімей учасників бойових дій, такі як тимчасове припинення зобов’язань у випадку мобілізації або полону, розширення списку осіб, які можуть претендувати на гранти, та підвищення максимальних сум для родин загиблих захисників.

Для таких сімей сума може сягати до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

Гранти видаватимуться тим, хто зареєстрований як фізична особа-підприємець не менше ніж 12 місяців до моменту подачі заявки.

Довідка

"Власна справа" – це грантова програма, впроваджена Мінекономіки у складі державної політики "Зроблено в Україні".

За три роки дії програми підтримку отримали понад 28 000 українських підприємців, які заснували тисячі бізнесів по всій країні та створили понад 51 000 робочих місць.

Загальний обсяг виплачених грантів перевищив 5 млрд грн.

Нагадаємо, на Харківщині ветеран Ернест Лобанов заснував підприємство "Tirex" у селі Феськи Богодухівського району завдяки отриманому гранту. Компанія спеціалізується на відновленні автомобільних шин за допомогою технології гарячого відновлення. Для розширення виробництва підприємець подав проєкт до Українського ветеранського фонду та отримав фінансування у розмірі 1,5 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін бізнес гроші розвиток Харківська область Харківська ОВА підтримка мыкрогранти
НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році: куди підуть кошти
04 листопада 2025, 16:23
Відновлення Харківщини: регіон ділиться досвідом із європейськими партнерами
30 жовтня 2025, 12:47
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Посадовці Київської митниці брали за безперешкодне розмитнення автівок
05 листопада 2025, 11:45
На Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами
05 листопада 2025, 11:26
У Києві чоловік перевозив "Шахед" на даху автомобіля
05 листопада 2025, 11:17
Через обстріли росіян частина Сум залишилася без світла
05 листопада 2025, 10:54
​​В Одесі пʼятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху
05 листопада 2025, 10:50
Росіяни атакували енергооб’єкти у трьох областях – Міненерго
05 листопада 2025, 10:38
Їм погрожували депортацією та навіть призовом: Україна повернула ще одну групу дітей з окупації
05 листопада 2025, 10:35
Затримання агента ФСБ: працівник СТО наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва
05 листопада 2025, 10:22
Рішення "згори" без діалогу: як влада сама провокує негатив
05 листопада 2025, 10:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »