Жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес

Мешканці Харківської області з 2026 року матимуть можливість отримувати більші державні мікрогранти для заснування чи розвитку власного бізнесу в межах програми "Власна справа"

Про це повідомив Департамент економіки Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначаться, що Кабінет Міністрів затвердив відповідні зміни до Порядку надання мікрогрантів (постанова №738).

Нові умови передбачають такі розміри мікрогрантів:

100 тис. грн – без необхідності створення робочих місць,

200 тис. грн – за створення одного робочого місця,

350 тис. грн – за створення двох робочих місць,

200 тис. грн – для молоді у віці 18-25 років.

Зміни включають також спеціальні умови для військових і сімей учасників бойових дій, такі як тимчасове припинення зобов’язань у випадку мобілізації або полону, розширення списку осіб, які можуть претендувати на гранти, та підвищення максимальних сум для родин загиблих захисників.

Для таких сімей сума може сягати до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

Гранти видаватимуться тим, хто зареєстрований як фізична особа-підприємець не менше ніж 12 місяців до моменту подачі заявки.

Довідка

"Власна справа" – це грантова програма, впроваджена Мінекономіки у складі державної політики "Зроблено в Україні".

За три роки дії програми підтримку отримали понад 28 000 українських підприємців, які заснували тисячі бізнесів по всій країні та створили понад 51 000 робочих місць.

Загальний обсяг виплачених грантів перевищив 5 млрд грн.

Нагадаємо, на Харківщині ветеран Ернест Лобанов заснував підприємство "Tirex" у селі Феськи Богодухівського району завдяки отриманому гранту. Компанія спеціалізується на відновленні автомобільних шин за допомогою технології гарячого відновлення. Для розширення виробництва підприємець подав проєкт до Українського ветеранського фонду та отримав фінансування у розмірі 1,5 млн грн.