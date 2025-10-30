Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 30 октября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3098 вакансий

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Топ-10 вакансий недели в Харьковской области:

Врач физической и реабилитационной медицины – 56000 грн. Машинист экскаватора – 50000 грн. Таблетовщик – 30 250 грн. Оператор линии по производству пищевой продукции – 30 000 грн. Заместитель директора – 29 000 грн. Механик – 27 000 грн. Составитель продукции медицинского назначения – 25 550 грн. Водитель троллейбуса – 25 000 грн. Аппаратчик производства сухих молочных продуктов – 22000 грн. Контроллер-приемщик – 21 990 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

"По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729", – напоминают в Харьковской ОВА.

Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА предприниматели и власти обсудили развитие экономики региона. Очередная встреча состоялась в четверг, 30 октября, в 11.00.