Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
По состоянию на 30 октября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3098 вакансий
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Топ-10 вакансий недели в Харьковской области:
- Врач физической и реабилитационной медицины – 56000 грн.
- Машинист экскаватора – 50000 грн.
- Таблетовщик – 30 250 грн.
- Оператор линии по производству пищевой продукции – 30 000 грн.
- Заместитель директора – 29 000 грн.
- Механик – 27 000 грн.
- Составитель продукции медицинского назначения – 25 550 грн.
- Водитель троллейбуса – 25 000 грн.
- Аппаратчик производства сухих молочных продуктов – 22000 грн.
- Контроллер-приемщик – 21 990 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.
"По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729", – напоминают в Харьковской ОВА.
Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА предприниматели и власти обсудили развитие экономики региона. Очередная встреча состоялась в четверг, 30 октября, в 11.00.
Восстановление Харьковщины: регион делится опытом с европейскими партнерамиВсе новости »
30 октября 2025, 12:47Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59В Харьковской области заработал Офис налоговых консультантов
28 октября 2025, 20:49
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн
30 октября 2025, 14:23В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
30 октября 2025, 14:17Во Львове "блогер" унижала ВСУ и жителей западных регионов: полиция открыла дело
30 октября 2025, 14:16В Хмельницкой области настоятеля монастыря УПЦ МП будут судить за убийство мужчины
30 октября 2025, 14:08Временная защита украинцев в ЕС: Украина готовит постепенное завершение программы
30 октября 2025, 14:04Поджигал двери квартир военных и их семей: на Волыни судили мужчину, который хотел заработать у россиян
30 октября 2025, 13:55Число растет: в результате ночной атаки на Запорожье пострадали 23 человека
30 октября 2025, 13:50Во время пожара в Киевской области погиб 62-летний мужчина: полиция расследует обстоятельства
30 октября 2025, 13:49На Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста
30 октября 2025, 13:45Три года, сотни проектов, более миллиарда гривен: план развития Харьковщины
30 октября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »