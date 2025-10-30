12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 13:40

Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини

30 жовтня 2025, 13:40
На Харківщині схвалили Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова заступник Ігор Турченко провів засідання Регіональної інвестиційної ради, де обговорили проєкт плану. Це перший системний крок у реалізації реформи управління публічними інвестиціями на регіональному рівні.

Мета Плану – досягнення стратегічних цілей розвитку Харківщини через відновлення та модернізацію інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону та покращення якості життя населення у найближчі три роки.

Основні сектори інвестицій:

  • громадська безпека,
  • енергетика,
  • житло,
  • муніципальна інфраструктура та послуги,
  • транспорт,
  • соціальна сфера,
  • публічні послуги та цифровізація,
  • культура та інформація,
  • охорона здоров’я,
  • освіта та наука,
  • спорт і фізичне виховання.

"Ми розпочинаємо діяльність консультативно-дорадчого органу, який стане платформою для узгодження стратегічних пріоритетів розвитку області, координації дій між громадами, регіонами та державою, а також залучення інвестицій з різних джерел – державного, місцевого та міжнародного", – зазначив Ігор Турченко.

Члени ради ухвалили 42 основні напрями плану та 15 другорядних. Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій на три роки становить понад 1,7 млрд грн.

Документ розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанов Кабміну, методичних рекомендацій Мінекономіки та Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.

Нагадаємо, на Харківщині презентували результати спільних проєктів із відновлення соціальної інфраструктури, реалізованих за підтримки ЮНІСЕФ. Зокрема, оновлені корпуси Обласної клінічної лікарні, де триває будівництво першої підземної лікарні, а також Коротичанський ліцей – сучасну підземну школу, що виконує функцію укриття.

По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

