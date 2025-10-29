На Харьковщине предприниматели и власть обсудят развитие экономики региона
Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между государством и предпринимательским сообществом
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Очередная встреча запланирована на четверг, 30 октября, в 11:00.
Тема обсуждения: "Проблемы и перспективы развития региональной экономики в Харьковской области".
Для участия необходимо заполнить электронную форму по следующей ссылке.
Более подробную информацию можно получить, обратившись в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +380 97 735 98 44.
Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечение их стабильной работы во время войны.