13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 14:33

На Харьковщине предприниматели и власть обсудят развитие экономики региона

29 октября 2025, 14:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между государством и предпринимательским сообществом

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Очередная встреча запланирована на четверг, 30 октября, в 11:00.

Тема обсуждения: "Проблемы и перспективы развития региональной экономики в Харьковской области".

Для участия необходимо заполнить электронную форму по следующей ссылке.

Более подробную информацию можно получить, обратившись в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +380 97 735 98 44.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечение их стабильной работы во время войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА бизнес предприниматели встреча диалог развитие экономика
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения
24 октября 2025, 18:19
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45
Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение
29 октября 2025, 15:42
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск.
29 октября 2025, 15:19
В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58
Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине
29 октября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »