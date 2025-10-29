На Харківщині підприємці і влада обговорять розвиток економіки регіону

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу", щоб забезпечити ефективну взаємодію між державою та підприємницькою спільнотою

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Чергову зустріч заплановано на четвер, 30 жовтня, о 11:00.

Тема обговорення: "Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки Харківської області".

Для участі необхідно заповнити електронну форму за наступним посиланням.

Детальнішу інформацію можна отримати, звернувшись до Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +380 97 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.