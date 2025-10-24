14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 18:19

Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения

24 октября 2025, 18:19
фото: Харьковская ОВА
Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты гражданского населения

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов принял участие в подписании меморандума о сотрудничестве с главой Миссии международной организации Nonviolent Peaceforce International в Украине Анастасией Марчук. К инициативе присоединились представители БО "Координационный гуманитарный центр".

"Сотрудничество с волонтерами и международными партнерами является залогом стабильного функционирования нашей области. Этот вопрос находится на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Благодаря слаженным действиям международных миссий и Координационного гуманитарного центра, мы оперативно реагируем на вызовы, связанные с защитой гражданского населения, и своевременно оказываем помощь жителям прифронтовых общин. Благодарим партнеров за поддержку, доверие и совместную работу", – отметил заместитель начальника Харьковской ОВ Евгений Иванов.

В то же время глава Миссии Nonviolent Peaceforce International в Украине Анастасия Марчук подчеркнула важность партнерства с Харьковской ОВА.

Как сообщалось, бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льгот. В настоящее время работодатели области подали в центр занятости более 14 тысяч вакансий, из которых почти 1750 — в сфере розничной торговли. Инициатива реализуется при поддержке Харьковской ОВД.

