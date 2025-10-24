Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения

фото: Харьковская ОВА

Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты гражданского населения

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов принял участие в подписании меморандума о сотрудничестве с главой Миссии международной организации Nonviolent Peaceforce International в Украине Анастасией Марчук. К инициативе присоединились представители БО "Координационный гуманитарный центр".

"Сотрудничество с волонтерами и международными партнерами является залогом стабильного функционирования нашей области. Этот вопрос находится на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Благодаря слаженным действиям международных миссий и Координационного гуманитарного центра, мы оперативно реагируем на вызовы, связанные с защитой гражданского населения, и своевременно оказываем помощь жителям прифронтовых общин. Благодарим партнеров за поддержку, доверие и совместную работу", – отметил заместитель начальника Харьковской ОВ Евгений Иванов.

В то же время глава Миссии Nonviolent Peaceforce International в Украине Анастасия Марчук подчеркнула важность партнерства с Харьковской ОВА.

