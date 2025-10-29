На Харківщині ворожий дрон поранив подружжя на мотоциклі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 28 жовтня, у селі Березники Куп'янського району постраждало подружжя – 56-річний чоловік та 51-річна жінка

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік і дружина їхали на мотоциклі з Березників до села Рублене, коли поруч у дорожнє покриття влучив ворожий FPV-дрон.

Внаслідок вибуху обидва отримали поранення та були ушпиталені.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області. Постраждав 38-річний чоловік. Спалахнула пожежа, знищене одне авто, ще два пошкоджені.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська атакували Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 10 локаціях.