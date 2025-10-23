В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу
В Харькове заработало еще одно безопасное учебное пространство – сертифицированное укрытие
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думка".
Новое укрытие действует в одной из городских школ и будет принимать более 250 учеников начальной, средней и старшей школы в две смены.
"В помещении полностью заменили окна, отремонтировали крышу и реконструировали укрытие, адаптировав его к современным стандартам безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее в Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализуемых по инициативе начальника ХОВА Олега Синегубова и при поддержке ЮНИСЕФ.
В Харькове врач "продавал" фиктивное лечение для уклонистаВсе новости »
23 октября 2025, 16:2515 ушибов и переломы ребер из-за ревности: на Харьковщине мужчина во время застолья жестоко избил товарища
23 октября 2025, 13:55Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице
23 октября 2025, 08:29
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »