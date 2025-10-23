В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу

фото: Харьковский городской совет

В Харькове заработало еще одно безопасное учебное пространство – сертифицированное укрытие

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думка".

Новое укрытие действует в одной из городских школ и будет принимать более 250 учеников начальной, средней и старшей школы в две смены.

"В помещении полностью заменили окна, отремонтировали крышу и реконструировали укрытие, адаптировав его к современным стандартам безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализуемых по инициативе начальника ХОВА Олега Синегубова и при поддержке ЮНИСЕФ.