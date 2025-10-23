У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу

фото: Харківська міська рада

В Харкові запрацював ще один безпечний навчальний простір – сертифіковане укриття

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думка".

Зазначається, що нове укриття діє в одній із міських шкіл і прийматиме понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.

"У приміщенні повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптувавши його до сучасних стандартів безпеки", – йдеться у повідомленні.

Раніше на Харківщині презентували результати спільних проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованих за ініціативи начальника ХОВА Олега Синєгубова та за підтримки ЮНІСЕФ.