У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу
В Харкові запрацював ще один безпечний навчальний простір – сертифіковане укриття
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думка".
Зазначається, що нове укриття діє в одній із міських шкіл і прийматиме понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.
"У приміщенні повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптувавши його до сучасних стандартів безпеки", – йдеться у повідомленні.
Раніше на Харківщині презентували результати спільних проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованих за ініціативи начальника ХОВА Олега Синєгубова та за підтримки ЮНІСЕФ.
