Фото: Нацполіція

Завідувача лікарні в Харкові піймали на хабарі. Він пропонував оформити фіктивну госпіталізацію, щоб "клієнт" отримав відстрочку від служби

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У липні цього року до лікаря звернулася жінка з проханням допомогти у лікуванні її хрещеного батька, який мав наркотичну залежність. Під час зустрічі медик запропонував оформити фіктивне лікування, щоб чоловік отримав документи, з якими можна було оформити відстрочку від мобілізації.

Медик запевняв, що він здатен "вирішити питання" з посадовими особами ТЦК, щоб ті взагалі виключили чоловіка з військового обліку. За свої послуги медик просив 2 000 доларів та 1 000 гривень. Жінка погодилась на це. Після цього лікар оформив хворого на стаціонар і видав медичну виписку із зазначенням психічного розладу та синдрому залежності.

Потім лікар заявляв про потребу повторної госпіталізації нібито через погіршення стану пацієнта, щоб підготувати документи. Затримали медика під час отримання грошей.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами, поєднане з вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

