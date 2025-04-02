Фото: Нацполиция

Командир воинской части нанял военных для ремонта дома. За это они получили более 3 миллионов гривен выплат за якобы службу

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители в Донецкой области разоблачили командира воинской части и его подчиненного. Последний помог ему найти людей, в том числе трех подчиненных военнослужащих для строительства и обслуживания его дома.

Оказалось, что, несмотря на то, что в течение марта 2023 - августа 2024 военные фактически не выполняли свои служебные обязанности, им начисляли "боевые" выплаты. Для этого в официальные отчеты вносились данные по их участию в боевых действиях.

"В результате служебных махинаций, заместителю командира построили дом, а государству нанесли ущерб почти на 3 млн грн", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее подобная ситуация произошла в Тернопольской области. Там разоблачили командира воинской части, который начислял зарплату подчиненному не за службу, а за ремонт дома его дочери.