21 октября 2025, 11:59

В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста

21 октября 2025, 11:59
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Правоохранители разоблачили руководителя одного из колледжей в Тернопольской области, который организовал схему обогащения на мужчинах призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками брал деньги с военнообязанных мужчин за беспрепятственное зачисление на дневную форму обучения. Такой статус позволял получить отсрочку от мобилизации.

"Фигуранты намеренно создавали трудности при поступлении – абитуриентам безосновательно отказывали в приеме документов, а затем предлагали "решить вопрос" за вознаграждение. Размер "помощи" колебался от 1000 до 2000 долларов США за одного поступающего", – говорится в сообщении.

В настоящее время руководителю колледжа и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Обеим фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре в Тернопольской области правоохранители задержали руководителя колледжа, который пообещал за деньги взять на работу мужчину и оформить ему отсрочку от армии. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

