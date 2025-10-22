22 октября российские войска в очередной раз атаковали Харьков дронами-камикадзе. Один из «шахедов» попал в здание частного детского сада в Холодногорском районе. В момент удара в укрытии находились 48 детей, все они остались невредимыми.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате атаки погиб коммунальщик, который вместе с коллегами убирал территорию рядом. По меньшей мере, десять человек получили ранения, четверо из них — в тяжелом состоянии, одна женщина имеет ожоги более 30% тела и находится под наблюдением медиков.

По словам Терехова, удар пришелся по зданию, где кроме сада также работали Музей детства и кафе. От взрыва обрушился второй этаж, начался масштабный пожар площадью около 500 квадратных метров.

Огонь удалось ликвидировать около 14.30. Терехов также сообщил, что во время эвакуации детей существовала угроза повторного удара — над городом и дальше фиксировали пролет дронов. Подвальное укрытие было сильно задымлено, однако всех малышей вывели в безопасное место.

Кроме детсада, повреждения получили по меньшей мере шесть окрестных жилых домов.

В сети появились видео и фото первых минут по прилету, кадры разрушенного здания и момент эвакуации. Часть из них опубликовали городские власти, ГСЧС и агентство Reuters. Полиция открыла уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, назвав ее "плевком России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении". Он подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удара по детскому саду. По данным Центра стратегических коммуникаций, все дети были в укрытии и физически не пострадали, однако многие пережили сильный стресс.

Это уже не первый прицельный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Сегодняшняя атака также затронула объекты энергетики в четырех регионах – Харьковской, Сумской, Черниговской и Одесской областях. В городе действуют графики отключения света, ситуация остается сложной.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины. В нескольких областях, в частности, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской, были введены аварийные отключения света. Впоследствии система перешла на графики стабилизационных отключений.