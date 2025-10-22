22 жовтня російські війська вчергове атакували Харків дронами-камікадзе. Один із «шахедів» поцілив у будівлю приватного дитячого садка у Холодногірському районі. У момент удару в укритті перебували 48 дітей — усі вони залишилися неушкодженими

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинув комунальник, який разом із колегами прибирав територію поруч. Щонайменше десятеро людей дістали поранення, четверо з них — у тяжкому стані, одна жінка має опіки понад 30% тіла й перебуває під наглядом медиків.

За словами Терехова, удар припав по будівлі, де крім садка також працювали Музей дитинства та кав’ярня. Від вибуху обвалився другий поверх, почалася масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів.

Вогонь вдалося ліквідувати близько 14:30. Терехов також повідомив, що під час евакуації дітей існувала загроза повторного удару — над містом і надалі фіксували проліт дронів. Підвальне укриття було сильно задимлене, однак усіх малюків вивели в безпечне місце.

Окрім дитсадка, пошкоджень зазнали щонайменше шість навколишніх житлових будинків.

У мережі з’явилися відео та фото перших хвилин після прильоту, кадри зруйнованої будівлі та момент евакуації. Частину з них опублікували міська влада, ДСНС і агенція Reuters. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, назвавши її "плювком Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні". Він наголосив, що немає і не може бути жодного виправдання удару по дитячому садку. За даними Центру стратегічних комунікацій, усі діти були в укритті і фізично не постраждали, однак багато хто пережив сильний стрес.

Це вже не перший прицільний удар по цивільній інфраструктурі Харкова. Сьогоднішня атака також зачепила об'єкти енергетики у чотирьох регіонах — Харківській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях. У місті діють графіки відключень світла, ситуація залишається складною.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти України. У кількох областях, зокрема Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській, було запроваджено аварійні відключення світла. Згодом система перейшла на графіки стабілізаційних відключень.