Самая сложная ситуация со светом в четырех областях: Минэнерго назвало регионы

В Украине после массированной атаки россиян тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"На Черниговщине враг снова атаковал несколько энергообъектов, поэтому остаются обесточенными около 140 тысяч потребителей. Работы усложняются из-за непрерывных атак российских дронов", — отметил Некрасов.

По его словам, во время сегодняшней атаки оккупанты били по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах. Поэтому значительная часть украинцев остались без света.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, энергетики постепенно возвращают электроснабжение.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов были введены аварийные отключения, а с 16:00 действуют графики почасовых отключений — до трех очередей одновременно.