Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Парамедики №213 восстановили сердцебиение мужчины после клинической смерти. Это произошло вечером 20 октября, когда поступил экстренный вызов 67-летнему жителя Харькова. У мужчины наступила клиническая смерть из-за пароксизма наджелудочковой тахикардии — внезапное нарушение сердечного ритма, что может привести к остановке сердца.

Медики оперативно провели реанимационные мероприятия и смогли возобновить сердечно-легочную деятельность пациента.

После того, как состояние мужчины стабилизировали, его госпитализировали в больницу.

