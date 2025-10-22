13:40  22 октября
Он уже не дышал: в Харькове врачи спасли жизнь мужчины после клинической смерти

22 октября 2025, 17:55
Бригада экстренной медицинской помощи провела успешную реанимацию мужчины. Известно, что произошла клиническая смерть

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Парамедики №213 восстановили сердцебиение мужчины после клинической смерти. Это произошло вечером 20 октября, когда поступил экстренный вызов 67-летнему жителя Харькова. У мужчины наступила клиническая смерть из-за пароксизма наджелудочковой тахикардии — внезапное нарушение сердечного ритма, что может привести к остановке сердца.

Медики оперативно провели реанимационные мероприятия и смогли возобновить сердечно-легочную деятельность пациента.

После того, как состояние мужчины стабилизировали, его госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее в Днепре медики провели военную операцию. Оказалось, что в кость вросла спица. Через десять лет металлический предмет начал причинять боль. Теперь, после удачной операции, военный надеется вернуться в службу.

